法国国家橄榄球队在法国巴黎举行的Nations Championship比赛中以21:19战胜南非队。主队在最近11次交锋中仅第二次击败“跳羚队”，天空体育新闻报道。

半场前的三次达阵

法国队在上半场确立优势：阿龙·格朗迪迪耶-恩卡南、泰奥·阿蒂索格贝和路易·别尔-比亚雷分别达阵。马克西姆·吕屈三次附加踢全部命中，因此法国队半场以21:7领先。

法国队缺少四名受伤的飞卫——马蒂厄·贾利贝尔、罗曼·恩塔马克、托马·拉莫斯和安托万·阿斯图阿。因此，安托万·迪蓬出任10号位。

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南非队下半场施压

中场休息后，南非队凭借科布斯·赖纳赫和马尔科姆·马克斯的达阵缩小了分差。扬-亨德里克·韦瑟尔斯也在上半场完成一次达阵。马尼·利博克未能命中本队第三次达阵后的附加踢，未能扳平比分。

科布斯·维泽因非法清理争球堆获得20分钟红牌。法国队的马克西姆·吕屈、阿龙·格朗迪迪耶-恩卡南和雷吉斯·蒙塔涅也被暂时罚下；蒙塔涅因在争球中的违规受到处罚，而争球大多以客队占优结束。

这场胜利使法国队登上Nations Championship北半球球队积分榜榜首。法国队将于11月21日在巴黎对阵阿根廷，南非队则将在同一天于都柏林对阵爱尔兰。

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