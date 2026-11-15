法国外长让-诺埃尔·巴罗在摩洛哥索维拉与摩洛哥外交部长纳赛尔·布里塔会谈时表示，巴黎对拉巴特有关西撒哈拉主权立场的支持没有改变。这位法国外长还称，该领土的现在和未来必须仅在摩洛哥主权框架内加以考虑，Asharq Al-Awsat报道。

支持自治计划

巴罗重申，法国完全支持摩洛哥提出的自治计划，将其视为最终政治解决这一地区争端的唯一基础。据该媒体报道，这一立场符合法国的政策，巴黎于10月30日在联合国安理会会议上确认了这一政策。

法摩伙伴关系

摩洛哥外交部表示，此次会谈是落实“强化的特殊伙伴关系”的一部分。摩洛哥国王穆罕默德六世和法国总统埃马纽埃尔·马克龙于2024年10月28日签署了这一伙伴关系框架。该框架 предусматривает加强双边联系并扩大在不同领域的合作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

两国外长讨论了在政治、贸易、文化和人道主义领域的合作。他们还指出，双方在中东局势以及落实两国方案的前景方面立场相同。两国确认有意保持协调，以促进马格里布、萨赫勒和地中海地区的安全、稳定与发展。

访问索维拉

巴罗抵达摩洛哥，参加由Les Guerrières de la Paix协会在索维拉组织的2026年世界女性和平论坛会议。访问计划还包括与摩洛哥官员会面、参观法国文化和教育机构，以及与法国侨民代表交谈。

关注我们在