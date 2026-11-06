法国政府计划在2030年前提供40亿欧元优惠贷款用于学校修缮，并在2029年前再向大学拨款10亿欧元。据德国之声报道，这些计划是在全国性抗议活动的背景下提出的。

法国公共债务约占国内生产总值的120%。相比之下，尽管德国推出了6000亿欧元的基础设施和国防投资计划，其债务与国内生产总值之比估计约为65%。

借贷成本上升

法国的信用评级低于德国：视评级机构而定，法国的评级为AA、A+或Aa3，而德国仍保持最高的AAA评级。多家机构还给予法国负面展望。

法国10年期国债的支付成本比德国高出近1.6个百分点。这一差额，即利差，目前是自金融危机以来最大的，并且自2026年6月以来已增长逾一倍。

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莱布尼茨欧洲经济研究中心经济学家弗里德里希·海内曼对德国之声表示，利差急剧扩大恶化了国家、借款人和银行的融资条件。他认为，在这种情景下，局势可能演变为金融危机。

债务偿还成本

据估计，法国2026年须为全部公共债务支付超过790亿欧元利息，2027年则超过910亿欧元。到2030年，这些支出可能升至1250亿至1320亿欧元。法国国库机构法国国债管理署（Agence France Trésor）给出的仅中央政府利息支付估计为626亿欧元。

未来几年，该国将不得不为在历史低利率时期发行的大量债券进行再融资，而巨额预算赤字将需要额外借款。法国上一次实现公共预算平衡是在1974年。

波恩大学研究员朗德里·沙里耶指出，根据法国统计机构INSEE的数据，56%的人口从国家获得的补助和服务超过其以税收和社会缴费形式缴纳的金额。他认为，这支持了多数人维持现状的意愿。

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