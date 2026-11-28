法国计划建立稀土和关键金属战略储备，以减少对外国供应的依赖，并为可能出现的原材料短缺做好准备。该倡议将涉及国防工业、汽车制造业和航空航天领域，Euronews报道。

该计划是在爱丽舍宫举行的“保卫法国”会议上提出的，约15名工业企业负责人参加了会议。建立战略储备和联合采购机制的任务已交给国有金融机构Caisse des dépôts。企业必须实现供应多元化，否则其获得的国家支持可能会被削减。生产商还将获得价格保障机制。

储备参数仍在确定中

法国当局仍需确定最需要储备的矿产清单、其储存方案以及系统参与者。IRIS分析中心研究员弗雷德里克·热南认为，该国可以将实物储备与采购承诺相结合。

热南表示，这些储备应保护该国免受市场冲击和安全危机的影响。他指出，中国在该领域占据主导地位，尤其得益于其巨大的原材料加工能力。出口许可证使北京能够根据最终用途和接收方，分别审议关键材料的销售。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国防工业的需求

这位专家还将对实物储备的需求与在可能同俄罗斯联邦这一侵略国发生公开冲突时保障国防工业供应联系起来。他认为，在法国境内拥有原材料和零部件，将能够在危机情况下维持一段时间的生产。

爱丽舍宫宣布，与该倡议相关的在法投资接近70亿欧元。热南称这一数额是一个良好开端，但强调有必要确定资金接收方及其分配标准。

欧盟确定了34种关键原材料，其中17种被视为战略原材料。根据欧盟委员会的数据，中国向欧盟供应85%的钐，土耳其供应99%的硼，南非供应41%的锰。法国还希望在未来的欧洲竞争力基金框架内预留250亿欧元，用于稳定价格和建立欧洲储备。

关注我们在