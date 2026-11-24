法国计划在2027年前启动稀土及其他优先金属的战略储备，以减少工业对外国供应商、尤其是中国的依赖。据阿纳多卢通讯社报道。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在爱丽舍宫与工业界代表举行的一次闭门会议上宣布了这一意向。据法国电视台BFMTV报道，这些储备将按照战略石油储备的模式建立。还计划建立一项机制，允许企业联合采购材料。

面向工业的储备

该项目将由法国国有金融机构Caisse des Dépôts协调。该机构将与使用这些材料的企业进行磋商，其中包括国防和航空航天行业的企业。巴黎打算在2027年前使这些储备全面投入运行。

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国家支持的条件

马克龙还宣布，将对向国防、航空航天和汽车企业提供国家援助提出更严格的要求。为继续获得公共支持，这些企业将必须提交战略原材料来源多元化以及减少对中国依赖的计划。

法国总统府还将考虑为生产商提供价格保证，以给予其更大的确定性并鼓励投资。巴黎呼吁欧盟委员会采取类似措施。法国的计划涵盖欧盟在2023年认定为对清洁能源、数字技术、航天和国防领域至关重要的34种原材料中的约20种。

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