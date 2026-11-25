法国情报部门将针对法国数百家超市制冷系统的网络攻击与伊朗单位Shahid Kaveh联系起来。据其掌握的信息，该组织在伊斯兰革命卫队网络电子活动司令部的监督下行动。在10月的一个夜晚，袭击者调高了制冷设备的温度，导致价值数百万欧元的食品被毁。

线索指向Shahid Kaveh

据Ars Technica报道，法国情报机构在此次攻击的数字痕迹中发现了波斯语及其他指向Shahid Kaveh的迹象。该组织还使用CyberAv3ngers这一网络化名，此前曾被发现对关键基础设施设施发动攻击。

2023年和2024年，CyberAv3ngers入侵了在美国数个州的供水、工业和交通领域使用的以色列制造工业系统。当时并未记录到系统运行出现重大中断，但攻击者留下信息，称以色列制造的设备是合法目标。

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攻击手法与追查嫌疑人

法国情报部门称，该组织使用了一款中国制造的扫描工具，在公共互联网上搜索已连接的制冷装置。与该组织有关联的基础设施还通过Modbus进行侦察；Modbus是一种广泛用于控制工业设备的协议。

法国正在寻求对三名被认为参与此次攻击的伊朗人发布国际逮捕令：网络电子活动司令部的疑似负责人哈米德·雷扎·拉什加里安，以及Shahid Kaveh的领导人迈赫迪·拉什加里安和雷扎·萨拉尔万德。哈米德·雷扎·拉什加里安和迈赫迪·拉什加里安自2024年起受到美国制裁。伊朗否认与针对冷冻设备的袭击有任何关联。

本月，欧洲另外十个国家的超市也发生了类似袭击，但目前尚未将责任归咎于任何组织。

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