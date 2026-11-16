法国呼吁欧盟对巴黎认为应对针对超市冰箱的声称网络攻击负责的个人和实体实施制裁。法国外交部长让-诺埃尔·巴罗在欧盟各国外长会议期间表示了这一点，Politico Europe报道。

伊朗涉案的证据

巴罗表示，他将向同事提供证据。根据法国的立场，这些证据表明伊朗参与了10月的攻击。当时，攻击者远程入侵了法国各地700家超市的冰箱，并提高了其运行温度。因此，大量食品变质。

上周，法国正式将这些攻击归咎于伊朗伊斯兰革命卫队。尤其是，巴黎点名了Shahid Kaveh部门；法方称，该部门实施进攻性网络行动。

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对制裁的预期

这名部长表示，他前来参加会议是为了向同事提供证据，并呼吁对负责此次攻击的关键个人和实体实施欧洲制裁。巴罗称，他获得了对这一倡议的广泛支持。

法国外交部长表示相信，制裁可在12月中旬欧盟外长下次在布鲁塞尔举行会议前获得通过。他表示，“绝大多数”欧盟成员国支持这些限制措施。

与此同时，尚无任何国家将随后发生在欧洲不同国家超市冰箱上的攻击归咎于伊朗或其他一方。这些攻击发生在法国事件两周后。

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