法国政府正在研究一项计划，拟向黎巴嫩派遣军人，与黎巴嫩武装部队联合巡逻。据《耶路撒冷邮报》援引三名了解法国倡议的消息人士报道，这将涉及数百名、甚至可能数千名军人。

据该报报道，巴黎也试图让其他国家参与这项任务，但迄今尚未成功。法国官员正与美国和以色列代表讨论这一提议，寻求与华盛顿和以色列达成协议。

以色列的立场

以色列不希望此类部队部署在利塔尼河以南。拟议的部署不设联合国授权，并被视为法国总统埃马纽埃尔·马克龙政府的一项单独倡议。在这种情况下，即使未能达成协议，美国和以色列也将更难阻止该任务的部署。

消息人士称，此外，法国计划在黎巴嫩为当地武装部队建立训练基地，并派遣教官以增强军队能力。这些基地不计划设在该国南部。

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联合国存在的未来

法国正在联合国驻黎巴嫩临时部队任期届满前推进这些提议。该报指出，若其任期未获延长——目前这似乎很有可能——联合国部队可能在2027年9月前撤离该国。

与此同时，巴黎正在推动另一项提议——部署约500名联合国观察员监督停火。以色列反对这一方案，美国可能在联合国安理会阻止该方案。

法国的这一倡议是在美国常驻联合国代表迈克·沃尔兹访问黎巴嫩之际提出的。他会见了总统约瑟夫·奥恩、总理纳瓦夫·萨拉姆和议长纳比·贝里，并访问了位于纳库拉的联合国驻黎巴嫩临时部队总部。各方讨论了国际存在的未来、黎巴嫩南部的安全安排以及解除真主党的武装。

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