法国预计将在周四迎来新的大规模抗议活动和公共部门员工罢工。当局计划在全国部署约7万名警察，而国内情报部门预测，将有50万至70万人参加巴黎以外的示威活动，TimesLIVE报道。

教育和交通领域的罢工

此次动员由工会发起，其中包括左翼工会CGT，并得到学生团体的支持。此前，围绕生活成本、公共服务状况和教育的示威活动引发了法国近年来最严重的一些社会骚乱。

教育部表示，17.5%的公立小学教师可能会加入罢工。工会还警告称，铁路和公共交通服务可能出现中断。周四上午，罢工已导致核电发电量减少2.4吉瓦。

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当局的回应

抗议活动前，法国总统埃马纽埃尔·马克龙于周三举行了国防和安全会议。当局正试图在10月17日的骚乱和抢劫事件后缓和紧张局势，当时该国不同地区的商店和公共建筑遭到破坏。

抗议参与者，包括中学生，将学习条件和对未来的不确定性列为主要问题。法国政府为警方的执法策略辩护，同时表示将调查可能存在的滥用行为。上周六的全国性行动大多和平，但其边缘地区发生了个别冲突。

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