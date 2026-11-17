法国和马来西亚在吉隆坡将双边关系提升为战略伙伴关系，并宣布在国防、贸易、能源转型和关键矿产领域开展合作。据Channel NewsAsia报道，这是法国总统埃马纽埃尔·马克龙与马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣会晤后的消息。

马克龙正在马来西亚进行为期两天的访问，这是他自2017年以来首次到访。明年，两国将迎来双边关系建立70周年。

稀土材料

安瓦尔·易卜拉欣表示，在巴黎承诺就稀土材料加工开展合作后，马来西亚同意向法国出口部分未经加工的稀土材料。2024年，马来西亚禁止出口未经加工的稀土材料，以保护本国资源。

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上个月，该国放宽了限制，允许有条件出口用于研究或加工的原材料。法国公司Carester与马来西亚矿业公司Malaco正在合作开展稀土材料开采和加工项目，其中包括位于霹雳州的一座分离工厂。Carester首席执行官弗雷德里克·卡伦科特表示，该设施每年将能够加工约1.3万吨稀土材料。

国防与技术合作

两国领导人还出席了能源转型、半导体生产和国防合作协议的签署仪式。协议内容包括共同建立一个应对混合威胁的区域中心的计划。

马克龙表示，空中客车公司还同意向马来西亚皇家空军供应直升机，但未提供更多细节。在挪威撤销向马来西亚海军出口导弹的许可证后，吉隆坡正在重新评估外国供应商的可靠性，法国则在此期间加强与马来西亚的防务合作。

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