法国和瑞典在法国总统埃马纽埃尔·马克龙提出的前沿威慑倡议框架下举行了首次联合演习。据Defense News报道，Excalibur演习于11月16日至18日在瑞典北部举行，法国可携带核武器的“阵风”战斗机、空中客车A330 MRTT空中加油机和瑞典“鹰狮”战斗机参与其中。

未使用核武器

两国武装部队表示，此次演习旨在改善法国和瑞典空军之间的协同能力。法国和瑞典国防部表示，演习期间未使用真实核武器，演习本身也并非针对任何国家。

瑞典武装部队表示，在就前沿威慑进行深入对话后，法国和瑞典已开始实施联合战略合作路线图。该部队评估认为，Excalibur展示了两国共同行动的准备程度和能力，以及两国对威慑威胁和加强盟友安全的承诺。

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欧洲协同能力

法国武装部队总参谋部表示，在A330 MRTT支持下联合使用“阵风”和“鹰狮”战斗机，证明两国空军在核威慑领域具有高度协同性，并服务于欧洲安全。

此次演习是在上个月的一场演习之后举行的，当时英国“台风”战斗机护航法国“阵风”战斗机执行模拟核打击任务。在俄罗斯这一侵略国发出核威胁，以及美国安全保障存在不确定性的背景下，法国正与多个欧洲盟友发展合作。

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