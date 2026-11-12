法国在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上提议，将一项目标纳入最终决定：油气行业到2030年实现近乎零甲烷排放强度，并停止常规燃烧和向大气排放天然气。Health Policy Watch援引法国生态转型部长莫妮克·巴尔布的讲话报道了这一消息。

巴尔布呼吁峰会与会者支持向COP31主席国——澳大利亚和土耳其——提出的呼吁，将甲烷纳入决定文本。她表示，主席国确认有意在文件中提及甲烷，但尚未公布细节。

决定的细节尚未确定

目前尚不清楚商定文本是否会包含具体目标、呼吁停止常规天然气燃烧，或对政府监管提出要求。国际环保组织Clean Air Task Force代表乔纳森·班克斯认为，最可能的结果将是一项关于减少甲烷排放重要性的总体声明，而不会为能源、农业和废弃物领域设定单独承诺。

此前一天公布的《全球甲烷承诺》宣言旨在将承诺转化为政策、法规和投资计划，最初得到七个国家支持：比利时、加拿大、德国、印度尼西亚、密克罗尼西亚联邦、挪威和英国。

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资金与目标滞后

慈善捐助者还承诺提供超过4.8亿美元，用于减少能源、农业和废弃物领域的甲烷排放，以及采取措施减少黑碳排放、发展清洁烹饪、交通和制冷。根据联合国气候变化机构的数据，这笔资金是在《全球甲烷承诺》于2021年启动以来已提供的逾5.3亿美元基础上的补充。

根据气候政策倡议组织和气候与清洁空气联盟的评估，已追踪的甲烷减排资金从2021年的77亿美元降至2023年的52亿美元。这约占履行《全球甲烷承诺》所需的估计每年1220亿美元资金的4%；该承诺规定，排放量至少应较2020年水平减少30%。

世界银行数据显示，石油开采公司在2025年燃烧了1670亿立方米天然气，是2019年以来的最高水平。世界气象组织表示，2025年大气中的甲烷浓度达到创纪录的每十亿分之1948。

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