法国在11月9日至10日于巴黎举行的G7外长会议期间，正式启动了一个国际网络，以打击经由海港的毒品走私路线。这项得到G7国家支持的倡议覆盖14个港口，旨在加强海关、港口和执法机构之间的情报共享与协调。

网络参与方

该网络包括七国集团成员国——英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国，以及巴西和韩国。据《塞浦路斯邮报》报道，大型国际港口、国际刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室、国际海事组织和世界海关组织也将参与其中。

集装箱与供应路线

该网络将覆盖毒品走私的整个链条——从生产国和过境国到目的地市场。其任务包括识别毒品运输路线、改善对犯罪组织使用的集装箱的查验，以及促进港口与海关部门的快速协作。

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法国外交部长让-诺埃尔·巴罗表示，该倡议的国际层面将能够加强法国内政部及其他部门在应对毒品问题方面的工作。根据法国政府的数据，自2025年底以来，法国已签署20多项有关合作打击毒品走私的双边协议，并在一年内将拉丁美洲和加勒比地区的相关工作人员数量增加了30%以上。

法方还表示，与北非和中东国家的合作促成了2025年对20多人的引渡。

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