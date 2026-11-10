法国当局指控伊朗对全国各地的商业设施发动网络攻击，这些攻击在10月初影响了数百家超市。据波罗的海新闻网络报道，法国官员将这些攻击与伊斯兰革命卫队（IRGC）联系起来，并表示德黑兰将面临后果。

制冷系统故障

攻击者获得了控制冷藏柜和冷冻柜温度的系统访问权限。在一些情况下，温度被调高至50摄氏度，导致部分设备起火。商店员工不得不处置大量变质的肉类和融化的冰淇淋。

据估计，损失总额达到数千万欧元。攻击共波及700处商业设施，包括超市、小型肉店、屠宰场和食品工业企业。至少记录到15起火灾。

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法国准备作出法律回应

法国情报和网络安全部门在一份联合报告中，将攻击责任归咎于与伊斯兰革命卫队有关联的网络部门Shahid Kaveh。据法方称，攻击者以CyberAveng3rs和Cyber Isnaad Front组织为掩护行动。法国表示，其通过所使用的数字基础设施、与该部门其他行动方法的相似性以及波斯语痕迹，将该部门与这些攻击联系起来。

法国外交部长让-诺埃尔·巴罗表示，伊朗大使已被召见作出解释，同时也在讨论欧盟对伊朗实施进一步制裁。巴黎检察官办公室表示，已就向涉嫌实施者签发国际逮捕令提出申请。伊朗驻联合国代表团未回应置评请求，而德黑兰一贯否认参与恶意网络攻击。

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