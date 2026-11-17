法国选手阿蒂尔·菲斯在都灵举行的ATP年终总决赛小组赛中以4:6、6:2、6:2击败西班牙选手拉斐尔·霍达尔。凭借这场胜利，菲斯保留了晋级半决赛的机会，Channel NewsAsia报道。

首盘过后的转折

世界排名第七的菲斯在首盘拥有三个破发点：第三局两个，以及比分4:4时一个。不过，霍达尔完成了决定性的破发，在5:4时拿下对手发球局并赢得该盘。

这位西班牙选手在巡回赛的处子赛季从排名前一百中游升至世界前十，他凭借强劲且精准的底线击球，在开局一盘中迫使菲斯频繁跑动。

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两次破发和医疗暂停

第二盘中，菲斯连续两次破掉对手发球局，以5:1领先。此时霍达尔申请了医疗暂停，但之后未能改变比赛走势。这位法国选手凭借不断以正手制胜分结束回合，稳稳将盘分扳平。

决胜盘中，菲斯又两次完成破发。他以一记强力发球结束比赛，霍达尔将球回入球网。对于这位西班牙选手而言，这是他在本届赛事中的第二场失利，此前他曾负于世界排名第一的亚历山大·兹维列夫。

菲斯成为首位出生于2004年或之后、在ATP年终总决赛赢得比赛的网球选手。他也成为15年来首位在这项赛事中取胜的法国选手。

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