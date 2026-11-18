在美国，法国碳化粘胶织物 Raycarb C2B 可能成为扩大 Patriot PAC-3 MSE 拦截导弹产量的障碍之一。该材料由 ArianeGroup 制造，美国 Park Aerospace 将其加工成耐热复合材料，用于保护固体燃料火箭发动机部件，AeroTime 报道。

PAC-3 MSE 的固体燃料发动机由 L3Harris 生产，Lockheed Martin 则在阿肯色州卡姆登的工厂组装拦截导弹。PAC-3 MSE 是爱国者系列中最先进的拦截弹：它采用对弹道导弹进行动能拦截的技术，并配备双脉冲火箭发动机。

法国和美国扩大生产

Raycarb C2B 由粘胶制成，粘胶经受控加热后转化为碳织物。经酚醛树脂浸渍后，它成为一种在高温作用下逐渐磨损并保护发动机结构的复合材料。根据 Park Aerospace 的说法，该材料也曾用于美国海军的 Standard Missile-3 导弹。

2025年3月，Park Aerospace 同意向 ArianeGroup 预付459万欧元，用于法国新增产能所需的设备。该公司还承诺在2033年12月前采购价值约3600万欧元的 Raycarb C2B。预计法国的扩产项目将于2028年投产，新增产量将由 Park Aerospace 与 ArianeGroup 的项目平均分配。

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Park Aerospace 董事长兼首席执行官布莱恩·肖尔表示，这些产能不足以实现每年生产2000枚 PAC-3 MSE。2026年7月，两家公司签署初步协议，将在美国建设一座独立的 Raycarb C2B 工厂，其全部产出将由 Park Aerospace 获得。这家美国公司计划为未来供应预付2500万美元，但未披露工厂所在地。

五角大楼的计划

美国陆军力争在2030年底前将 PAC-3 MSE 的生产能力提高至三倍。2026年1月，各方确定的目标约为每年2000枚拦截弹，而2025年交付了620枚导弹。7月，美国陆军向 Lockheed Martin 授予一项为期七年、价值538.6亿美元的合同修订，将该项目的总最高价值提高至586.2亿美元。

五角大楼还试图恢复美国国内用于固体燃料发动机的粘胶和碳材料生产。同时，新材料仍须通过测试和资格认证，才能用于 PAC-3 MSE 发动机，这可能需要数年时间。生产链的其他限制因素包括导引头：2026年4月，五角大楼与 Boeing 签署了一项为期七年的框架协议，以将其产量提高至三倍。

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