法国机器人初创公司Genesis AI在A轮融资中筹集了5亿美元，估值为35亿美元。据Channel NewsAsia报道，这是欧洲机器人领域规模最大的投资轮之一。

投资者与公司计划

本轮融资由Khosla Ventures、Premji Invest和Eclipse共同领投。投资者还包括谷歌前首席执行官埃里克·施密特、法国企业家泽维尔·尼尔、英伟达以及法国国家投资机构Bpifrance。

Genesis AI首席执行官周显表示，所筹资金将用于扩大旗舰机器人Eno的生产、扩展数据收集以及训练人工智能。公司还计划提升机器人用双手操控物体的能力。

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面向工业的Eno机器人

Eno是一款专为工业任务设计的通用人工智能机器人。其结构由三个类似大型扑克牌的部分组成，安装在带轮的旋转底座上。该机器人可以折叠成紧凑尺寸，并在工作时升高至约人类身高。

Genesis AI自主开发人工智能系统、硬件和训练系统，同时还为机器人设计执行器、电机、减速器和机械手。该公司使用英伟达芯片进行计算。

目前，Genesis AI正在客户处测试少量机器人。这家初创公司与韩国LG CNS合作，后者正在制造和物流领域测试Eno。该公司主要瞄准美国市场，并预计于2027年开始向客户更广泛地部署机器人。

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