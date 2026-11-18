法国足球俱乐部斯特拉斯堡宣布任命维托尔·马托斯为球队新任主教练。同时，目前由这位38岁的葡萄牙人执教的斯旺西城尚未正式宣布他的离任，BBC体育报道。

教练补偿金

预计斯特拉斯堡将向斯旺西支付约500万英镑的马托斯补偿金。今年7月，这位教练与斯旺西续约至2030年，但在上周末收到法国俱乐部的邀请后，他表示希望离开，并于周二向球员和球队工作人员告别。

马托斯于2025年11月接手斯旺西，取代阿兰·希恩。此前，他曾在葡萄牙的马里迪莫工作。在他被任命时，球队在英冠排名第20位；目前球队位居第六，落后榜首3分。上赛季，斯旺西在马托斯带领下排名第11位。

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斯旺西临时教练组

与马托斯一同离开斯旺西的可能还有他的教练组成员迪奥戈·梅代鲁什、托泽·门德斯、贡萨洛·里卡以及守门员教练佩德罗·佩雷拉。莱昂·布里顿和克里斯蒂安·奥利里预计将留在俱乐部。

前斯旺西队长阿什利·威廉姆斯也将加入临时教练组。在俱乐部寻找马托斯的永久继任者期间，他将与布里顿及奥利里共同带队。临时教练组的首场比赛定于周六对阵西布罗姆维奇阿尔比恩。

斯特拉斯堡的情况

上赛季排名第八的斯特拉斯堡目前在法甲位列第13。球队在乌戈·奥利维拉的带领下，在10场联赛比赛中赢下3场。奥利维拉在加里·奥尼尔离开加盟伊普斯维奇镇后于夏天被任命。

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