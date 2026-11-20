UFC因违反反兴奋剂政策，对36岁的法国蝇量级选手玛侬·菲奥罗处以三个月禁赛。她在检测显示低水平奥斯他林后接受了处罚，BBC Sport报道。

比赛当天检测结果呈阳性

菲奥罗于9月12日获得阳性检测结果——当天她在一场冠军挑战资格赛中对阵亚历克萨·格拉索。这位法国选手输掉了该场比赛。菲奥罗在该量级排名第四，职业综合格斗战绩为13胜3负。

据Combat Sports Anti-Doping称，这名运动员表示，在比赛前一周，她的营养师给了她几种此前并不在其日常饮食中的膳食补充剂。对这些补充剂的分析发现了微量奥斯他林。

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禁赛期被缩短

第二份样本于10月16日采集，当时菲奥罗尚未被告知违规情况，检测结果为阴性。奥斯他林在任何时候都被UFC的反兴奋剂合作伙伴禁止使用，这名选手最初面临六个月禁赛。

UFC表示，菲奥罗在调查期间的配合是缩短处罚的依据。她的禁赛将于2027年1月19日结束。UFC的反兴奋剂政策由Combat Sports Anti-Doping执行，样本采集则由Drug Free Sport进行。

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