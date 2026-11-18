美国联邦储备系统公布了10月会议纪要。纪要显示，几乎所有与会者根据对通胀和劳动力市场的基准预测，都认为进一步上调联邦基金利率目标区间的可能性较大。他们认为，这是及时使通胀回到2%目标水平所必需的，CNBC报道。

利率维持不变

在10月会议上，联邦公开市场委员会以10票对2票的结果，将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%。联储局理事会成员莉萨·库克和克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克投票支持加息0.25个百分点。

支持暂停加息的与会者指出，获取更多信息有助于确定适当的货币政策。与此同时，一些官员支持在10月就加息0.25个百分点，另有几名与会者认为，在12月的下一次会议上可能需要更大幅度的加息。

人工智能被列为通胀风险

官员们还单独讨论了人工智能。会议纪要指出，与这项技术相关的需求可能成为通胀风险的重要来源。联储局工作人员还警告称，如果该领域的投资回报未能达到预期，人工智能相关企业之间的表外租赁义务和循环融资安排可能会放大损失。

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大多数与会者指出，人工智能相关企业的债务快速增长，其中相当一部分增长是通过复杂且不透明的金融结构实现的。一些官员还注意到，这类风险日益集中在少数公司手中。

通胀高于目标水平

在10月会议之后，美国消费者价格指数环比上涨0.4%，剔除食品和能源后的核心指标上涨0.3%。两项结果均比预期高出0.1个百分点。由于2025年10月美国政府停摆的影响以及数据收集问题，劳工统计局未公布年度数据。

联储局官员预计，随着当前冲击的影响减弱，通胀将在2027年及之后明显下降。联储局理事会成员克里斯托弗·沃勒表示，委员会应考虑在12月加息0.5个百分点。根据CME Group FedWatch的数据，市场已完全计入12月8日至9日会议加息0.25个百分点的预期。

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