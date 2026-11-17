美国联邦储备系统在最新金融稳定报告中首次单独评估了人工智能基础设施发展融资情况。据《财富》报道，美联储发现了超过3万亿美元的义务，这些义务未作为债务反映在大型科技公司的资产负债表中。

其中包括超过1万亿美元已签署但尚未开始的租赁协议，以及超过2万亿美元附带保证付款和剩余价值担保的合同。该评估涵盖亚马逊、Alphabet、博通、Meta、微软、英伟达和甲骨文。美联储理事会成员迈克尔·巴尔表示，这些义务潜在的最高名义价值超过3万亿美元。

借款增长

巴尔表示，预计到今年年底，七家最大的人工智能公司在资产负债表中反映的合计债务将超过8000亿美元。与此同时，美联储强调，表外义务未经过折现，因此不能与债务直接比较。

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截至10月，与先进计算相关的债务工具发行额已超过6800亿美元。相比之下，2023年全年该数额为1300亿美元。此类借款在投资级非金融公司债务发行中的占比，从2023年的不足6%上升至今年约31%。

对贷款人的风险

美联储指出，信用资质较高的大型科技公司在不对自身资产负债表产生即时直接影响的情况下，支持信用状况较弱的项目。数据中心开发商利用租赁协议为建设融资，而此类债务中风险较高的部分可能进入高收益债券基金、保险公司、商业发展公司和其他私人信贷结构。

美国最大的银行控股公司对大型科技公司、数据中心开发商、与人工智能相关的特殊目的实体、私人信贷结构和公用事业公司的风险敞口约为1万亿美元。巴尔警告称，若投资者情绪发生变化，此类义务的不透明性可能加剧资产抛售，因为很难确定风险究竟集中在哪里。

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