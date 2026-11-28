在作为侵略国的俄罗斯，联邦安全局扩大了该机构认定可能被用于危害国家安全的信息清单。其中尤其包括军人、国防工业雇员及其家庭成员的银行账户和薪资数据，据Meduza报道。

有关囚犯和监狱工作人员的数据

更新后的清单还涵盖与军队服役签订合同的已定罪者、被告和嫌疑人的信息，以及有关其总人数的数据。其中还包括俄罗斯联邦监狱局工作人员的信息，这些人员负责准备并将囚犯送往俄罗斯对乌克兰发动的战争。

该清单还涉及监狱系统工作人员的数据，这些工作人员与在战争期间因被定性为妨碍使用俄罗斯武装力量的行为而被拘留的人接触。

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有关国防工业的信息

清单纳入了国防工业企业与武器开发商合作的数据，以及此类企业使用外国零部件的信息。该命令由俄罗斯联邦安全局局长亚历山大·博尔特尼科夫签署，文件由俄罗斯司法部登记。

2022年7月通过的关于监督受外国影响人员活动的法律规定，蓄意收集此类信息可能成为将一人认定为“外国代理人”的依据。为此，当局还必须确定该人曾获得支持或受到外国影响。

俄罗斯媒体RBC指出，在威胁国家安全的情形下传递这些数据，可能依据有关与外国政府合作的刑事条款被定性。联邦安全局于2021年批准首份非机密信息清单，其中包含60项。2022年11月，随着现行清单的出台，该清单被宣布无效。

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