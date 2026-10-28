在南非开普敦，美食博主奥利维亚·维格拉齐斯在社交媒体上以olivefoodie为名，她制作有关平价均衡餐食的视频，并向有需要的人发放食品包。据《每日商报》报道，她的页面在TikTok上拥有超过10万名粉丝，在Facebook上拥有15万名粉丝。

维格拉齐斯大约四年前开始在自己的厨房制作预算饮食系列。起初，她制作的每份餐食价格约为R40，最近她给自己定下目标，将成本降至R20。这类餐食通常结合蔬菜，包括卷心菜、米饭以及蛋白质来源——鸡蛋或肉类。

面向学生的食谱

维格拉齐斯表示，她的受众中有很多学生，尽管她原本主要预计受众会是40岁左右的母亲。她说，学生经常需要简单的食谱，因为他们只有一口锅或一个平底锅，预算有限，也没有多少时间进行复杂烹饪。这位博主说，她收到过学生发来的感谢信息，称这些食谱帮助他们在经济困难期间吃得更好。

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她每周大约发布三次有关预算餐食的视频。她的妻子维罗妮卡·贝祖伊登豪特协助拍摄和剪辑。维格拉齐斯说，由于两人都有全职工作，在完成主要工作后制作一条视频可能需要约五个小时。

帮助开普敦社区

在Covid-19疫情开始时，维格拉齐斯和贝祖伊登豪特开始在开普敦的里奇伍德社区准备并发放食品包。如今，维格拉齐斯每月至少一次向退休人员、求职者及其他有需要的人发放这类食品包，主要在里奇伍德和博塔西赫。

维格拉齐斯还通过视频讲解如何以低成本为他人准备大量食物。未来，她希望扩大这项援助并开设自己的慈善厨房，也希望制作一档关于平价饮食的电视节目。

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