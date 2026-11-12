全卫博登·巴雷特将职业生涯首次以队长身份率领新西兰橄榄球队，在英国卡迪夫举行的Nations Championship对阵威尔士的比赛中出场。比赛将于11月14日星期六在Principality Stadium举行。这将是35岁的巴雷特代表国家队出战的第149场比赛。

全黑队阵容调整

新西兰主教练戴夫·雷尼与上周六以43:21战胜苏格兰的阵容相比，对首发阵容作出了八处调整。23人名单共进行了10处变动，BBC Sport报道。

博登·巴雷特的兄弟斯科特·巴雷特将以锁球员位置首发，里奇·莫翁加将出任飞卫。侧翼前锋安东·塞格纳和边锋费希·菲内安加诺福将首次在国家队首发。

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支柱乔治·鲍尔、钩球员阿萨福·奥穆阿和司克兰半场科尔特斯·拉蒂马也从替补席进入首发阵容。雷尼表示，入选阵容合计拥有783场国家队比赛经验。

对阵威尔士前的缺阵

边锋威尔·乔丹因腿筋受伤、中心球员乔迪·巴雷特因面部受伤，将不会在卡迪夫出场。教练表示，博登·巴雷特拥有丰富经验，并在队内备受尊敬，而在测试赛中担任队长对他而言是一项巨大荣誉。

新西兰赢得了此前34场对阵威尔士的测试赛。连胜纪录自1953年延续至今。

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