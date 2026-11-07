富勒姆在克拉文农场球场举行的英超比赛中以1比1战平纽卡斯尔联。主队凭借替补登场的罗德里戈·穆尼斯在第83分钟的进球扳平比分，《卫报》报道。

比赛末段的进球

纽卡斯尔联在第80分钟首开纪录。塞萨尔·帕拉西奥斯在本方半场传球失误，随后雅各布·墨菲断球后向前推进，内切至中路，并在25码外劲射越过贝恩德·莱诺。

富勒姆迅速扳平。帕拉西奥斯在犯错后参与进攻，与亚历克斯·伊沃比配合后将球传给穆尼斯。这名巴西球员的射门经折射后越过了纽卡斯尔联门将卢卡什·霍尔尼切克。

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比赛进程

上半场两队创造的危险机会不多。乔什·金在禁区外射门考验了霍尔尼切克，而哈维·巴恩斯两次迫使莱诺作出扑救。第33分钟，纽卡斯尔联取得进球，但裁判罗布·琼斯发现约安·维萨与蒂莫西·卡斯塔涅在禁区内发生缠斗后，取消了丹·伯恩的进球。

中场休息后，客队表现得更加积极：巴恩斯射偏，维萨则击中了球网外侧。比赛末段，富勒姆试图夺取胜利，但最后一次危险机会由纽卡斯尔联创造——莱诺扑出了刘易斯·霍尔的射门。

穆尼斯打进了自己在本赛季英格兰联赛中的首粒进球，并将富勒姆的不败纪录延长至四场。控球率统计显示，主队占据优势——57%，纽卡斯尔联为43%。

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