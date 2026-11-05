英镑在脱欧公投后创十年新高——《卫报》

在英国，英镑兑一篮子其他货币达到自2016年6月23日以来的最高水平——当天举行了英国退出欧盟的公投。英格兰银行的数据显示，英镑于周三达到这一水平，《卫报》报道。

十年来最高水平

追踪英镑兑一篮子货币走势的英镑有效汇率指数升至86.5372点。该指数以2005年1月英镑汇率为基准值100。

2016年脱欧投票后，英国货币大幅走弱。当时，英镑兑美元跌至31年来低点，有效汇率指数也随之下跌。该指数于2020年3月23日新冠疫情期间跌至最低值73.1点。

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美元和利率预期的影响

美国中期选举后美元走弱，以及英镑近期兑欧元和日元走强，推动了英镑上涨。投资者还预计，英格兰银行将三年多来首次加息，这可能使英镑投资更具吸引力。

周四，英镑兑美元几乎没有变化，报1.3463美元，前一天上涨超过半美分。英镑兑欧元小幅走弱至1.1985欧元，尽管其在10月底曾达到超过1.20欧元的18个月高点。

欧洲股指也上涨：富时100指数和德国Dax指数均上涨0.6%，法国Cac 40指数上涨0.8%。

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