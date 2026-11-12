塞梅尔维斯大学的研究人员发现，与步行或常规力量训练相比，包含加速、急剧变向和转身的高强度身体活动可能对骨组织形成标志物产生更强的影响。正如ScienceDaily报道，这一结论来自对24项临床研究的综述，研究共纳入1238名健康成年人。

评估血液中的标志物

这项发表于《Sports Medicine - Open》期刊的研究并未分析骨矿物质密度的变化，而是分析了与新骨组织形成相关的血液生物标志物。科学家表示，这些指标可在数周内观察到人体对训练的反应，而骨密度的变化可能需要明显更长的时间才能显现。

研究人员考虑了运动负荷的类型——耐力训练、力量训练或综合训练——以及其强度、频率和持续时间。标志物最强的反应与参与者反复加速、改变运动方向、转身并完成有力动作的活动有关。

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足球和手球的结果

休闲足球和手球与涉及骨组织形成的血液指标最高增加45–46%有关。与此同时，步行、踏板健身操和健身房内的标准力量训练在所测量的标志物中产生的反应较弱。

作者还指出，低强度和中等强度的耐力运动，包括步行或慢跑，并未显示出对骨代谢标志物具有显著的长期影响。这并不意味着应放弃这些活动：它们还有其他重要的健康益处。

科学家警告，不应在缺乏适当准备的情况下突然开始高强度训练。患有心血管、肌肉骨骼或代谢性疾病的人，以及骨质疏松症患者，建议在改变运动负荷方案前咨询医生或运动医学专家。

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