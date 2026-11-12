罗伯逊或追平达格利什的苏格兰队纪录——BBC体育

苏格兰国家队队长安迪·罗伯逊11月13日可能会在苏格兰格拉斯哥的汉普登公园球场迎来代表国家队出战的第102场比赛，从而追平肯尼·达格利什的纪录。苏格兰队的对手将是北马其顿，BBC体育报道。

达格利什的纪录

如果这名托特纳姆热刺左后卫出场，他将追平达格利什保持了40年的纪录。在有利情况下，罗伯逊最快可于周一在瑞士圣加仑超越这一数字，成为苏格兰男子国家队出场次数的唯一纪录保持者。

罗伯逊于2014年3月5日在华沙完成国家队首秀，当时他19岁并替补登场。据他所述，当时的苏格兰主教练戈登·斯特拉坎敦促他像效力邓迪联时一样大胆比赛，不要采取保守的风格。

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对偶像的敬意

这名球员强调，他首先将可能追平达格利什视为向自己的偶像致敬的机会。罗伯逊称达格利什是苏格兰历史上最伟大的球员，并认为他是英国最出色的足球运动员之一。

罗伯逊还谈到了与达格利什家族的私人联系，这些联系始于他2017年转会利物浦之后。据他所述，达格利什家族曾支持他和他的妻子蕾切尔，当时她正怀着他们的第一个孩子。

在对阵北马其顿的比赛前，这位苏格兰队长提到了此前对阵斯洛文尼亚的比赛，他认为球队在各个方面都不如对手。他表示，国家队希望作出改正，并在即将到来的比赛中取得重要结果。

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