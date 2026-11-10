效力于阿根廷博卡青年队的智利中场卡洛斯·帕拉西奥斯于2026年11月9日就一起贩毒案件向圣地亚哥警方作证。正如《The Rio Times》报道，这名足球运动员以imputado身份被传唤至智利侦查警察局（PDI）缉毒队——即接受调查的人员。

帕拉西奥斯的律师费利佩·莫拉加表示，其当事人未被正式起诉，也未受到司法限制。律师称，检察官向这名球员提出，他可以作证以查明案件情况并取回皮卡车，或者行使拒绝作证的权利。

Capitanes行动

调查由南圣地亚哥检察院负责，与PDI缉毒队和检察院于2026年8月初开展的Capitanes行动有关。警方称，在三次相关行动中，执法人员缴获了约1,480公斤古柯膏、可卡因和大麻。调查人员认为，毒品从智利北部被运往圣地亚哥。

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警方报告称，已逮捕4人——两名智利人和两名玻利维亚人——并认为他们与三个犯罪组织有关。警方称，在圣地亚哥南部拉佛罗里达区的两所房屋内发现约70公斤毒品、两支手枪及弹药。

球员岳父被捕

帕拉西奥斯的岳父在突袭行动中被捕，随后被控贩毒和违反武器管制法。法院裁定将其羁押至审判。调查人员声称，被拘留者使用一辆登记在帕拉西奥斯名下的汽车运输毒品。该球员8月曾否认与此案存在任何关联。

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