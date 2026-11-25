在英格兰，足球运动员拉希姆·斯特林因危险驾驶被判处12个月监禁。刑罚执行被缓期18个月。此外，这名运动员被禁止驾驶两年，并被责令完成100小时无偿劳动，BBC Sport报道称。

高速公路事故

在9月举行的此前听证会上，斯特林承认在5月28日高速公路事故前曾危险驾驶。法庭获悉，兰博基尼在事故中严重受损，包括四个车轮全部受损，导致其无法继续行驶。

这名足球运动员还承认持有一氧化二氮并意图非法吸入，以及未提供用于分析的样本。他在5月17日代表荷兰费耶诺德队比赛后11天被捕，他是以短期形式加盟该俱乐部的。

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在英格兰足球界的职业生涯

31岁的斯特林曾效力于利物浦、曼彻斯特城、切尔西和阿森纳。效力曼彻斯特城期间，他在各项赛事的339场比赛中打入131球，赢得四次英格兰联赛冠军、五次英格兰联赛杯、英格兰足总杯和英格兰社区盾杯。

斯特林于2012年11月、17岁时首次代表英格兰国家队出场。他共为国家队出战82场并打入20球，参加过三届世界杯和两届欧洲锦标赛。在2020年欧洲杯上，他是英格兰队的主力球员之一，该队闯入决赛并负于意大利。

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