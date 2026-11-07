阿根廷足球协会计划向国际体育仲裁法庭（CAS）提出申诉，此前国际足联驳回了该协会就针对协会及中场球员莱安德罗·帕雷德斯的制裁提出的上诉。据BBC Sport报道，该协会将首先要求国际足联说明有关决定的理由，随后向CAS提出申诉。

球员禁赛

在阿根廷于2026年世界杯决赛中以0比1负于西班牙后，帕雷德斯因在场上冲突中所起的作用被禁赛10场。这名球员还被罚款9万美元，即6.6万英镑。

后卫纳韦尔·莫利纳最初被禁赛七场，并被罚款9万美元。根据阿根廷足球协会的信息，国际足联将他的禁赛期缩短至四场，而对帕雷德斯的制裁仍然有效。

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在7月的决赛后，当西班牙球员庆祝胜利时，帕雷德斯、莫利纳、蒂亚戈·阿尔马达和助理教练罗伯托·阿亚拉可能参与了场上冲突。根据BBC Sport的描述，帕雷德斯似乎推了西班牙球员埃里克·加西亚的喉咙，替补球员加维试图介入，但阿尔马达将他摔倒在草地上。随后，国际足联任命了一名纪律与道德事务检察官评估该事件。

对协会的罚款

阿根廷足球协会被罚款32.1万美元，即23.5万英镑。制裁涉及利用体育赛事进行非体育性质的示威、球队不当行为，以及球迷的歧视性喊叫和手势。

在半决赛以2比1战胜英格兰后，数名阿根廷球员展示了一条横幅，声明阿根廷对福克兰群岛拥有主权；该群岛是英国海外领地。

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