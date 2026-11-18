足球协会曾考虑挑战国际足联主席詹尼·因凡蒂诺竞选第四个任期的资格，但认为这一尝试不太可能取得预期结果。BBC体育报道。

国际足联主席选举定于3月举行。因凡蒂诺自2016年起领导该组织，并主导引入主席最多三届任期的限制。

足球协会的立场

足球协会主席黛比·休伊特在致人权组织Fair Square的信中表示，该组织研究了挑战因凡蒂诺竞选新任期资格的可能性。她称，国际足联的程序最终决定，在适用任期数量限制时，不计入他不完整的首个任职期间。

在详细审查该程序后，协会认为挑战不会成功。与此同时，休伊特确认，该组织反对因凡蒂诺连任，并将在即将举行的选举中支持法国足球联合会主席菲利普·迪亚洛。

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关于首个任职期间的决定

2022年，国际足联理事会同意治理、审计与合规委员会的立场，即因凡蒂诺在2016年至2019年间的任职期间不应被视为一个单独的主席任期。他在塞普·布拉特之后接管国际足联，并完成了其前任被中断的最后一个任期。

Fair Square此前呼吁足球协会向国际足联治理委员会提出申请，以阻止因凡蒂诺参加选举。该组织认为，不计入他首个任职期间的决定违背了国际足联章程的精神和宗旨。

国际足联治理委员会前主席米格尔·马杜罗表示，国家协会或联合会可以向体育仲裁法庭挑战因凡蒂诺参加选举的资格。欧足联也支持迪亚洛的候选资格。国际足联被要求置评，而足球协会拒绝发表评论。

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