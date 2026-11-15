伊朗议长穆罕默德·巴盖尔·加利巴夫表示，如果美国发动新的打击，伊朗武装力量将决定军事行动的地理范围。NDTV World援引伊朗半官方媒体迈赫尔通讯社报道称。

德黑兰的条件

加利巴夫在议会公开会议上表示，德黑兰不会停留在“非战非和”的状态。他称，对伊朗而言，华盛顿选择谈判还是战争并不重要。

他还表示，如果美国同意伊朗提出的七项条件，达成协议的道路将敞开。报道没有披露这些条件的内容。

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来自华盛顿的信号

路透社援引三名知情人士报道称，美国总统唐纳德·特朗普近日向顾问谈及可能避免对伊朗发动新的打击。他将德黑兰或伊朗支持的也门胡塞武装不再进行新的挑衅作为这一决定的条件。

据该通讯社报道，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼和土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安敦促特朗普不要恢复对伊朗的攻击。路透社还写道，美国军方已做好在必要时升级局势的准备，第三艘航空母舰正驶往中东，以替换已在该地区的两艘军舰中的一艘。

NDTV World指出，美国和以色列于2月28日开始联合打击伊朗，6月17日，特朗普和伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬签署了停止敌对行动的协议。7月8日，特朗普表示该安排已经结束；一周后，德黑兰暂停了该备忘录，指责华盛顿违反了承诺。

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