卢克·汉弗莱斯和迈克尔·范·格文在赢得小组赛最后一场比赛后，晋级Grand Slam of Darts十六强。据BBC体育报道。

汉弗莱斯击败卡伦

赛事2号种子卢克·汉弗莱斯以5比2击败英格兰选手乔·卡伦。卡伦的平均得分更高——103.22比汉弗莱斯的98.67——但仍输掉了比赛。

下一轮，这位前世界冠军将对阵同胞汤姆·赛克斯。赛克斯是赛事剩余选手中排名最低的，他在以5比1战胜克日什托夫·拉泰斯基后位居J组第一。

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范·格文将对阵韦德

迈克尔·范·格文在一场紧张的比赛中以5比4击败瑞典选手杰弗里·德·格拉夫。比分为4比3时，这名荷兰选手错失了几支制胜镖，让对手扳平比分并将比赛拖入决胜局。范·格文在最后一局稳住阵脚，拿下胜利并晋级十六强。

在十六强赛中，范·格文将迎战詹姆斯·韦德，后者以5比0击败里基·埃文斯。吉安·范·芬和内森·阿斯皮纳尔也晋级淘汰赛阶段，他们分别以5比2击败布拉德利·布鲁克斯，以及以5比0击败卡雷尔·塞德拉切克。

范·格文说：“这根本不是一场好比赛。我们两人都承受着压力，这对我们没有好处。”他说，令他感到沮丧的是，他未能展现自己能够达到的水平。

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