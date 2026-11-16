七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿呼吁一级方程式赛车、国际汽车联合会和各车队在招聘中的多样性与平等方面更加积极地开展工作。《卫报》报道称，消息援引了这名车手的Mission 44基金会发布的一份名为《点燃包容》的新报告。

汉密尔顿表示，这项运动激励着数百万年轻人，但如果没有开启职业生涯的真实机会，仅有激励是不够的。他认为，一级方程式赛车的未来取决于其能否向来自代表性不足群体的有才华人士开放职业通道。

报告建议

报告建议，各车队、一级方程式赛车和国际汽车联合会每年提交关于开始在这项运动中工作、离开这项运动或获得晋升的人员数据。建议按性别、族裔背景和社会经济地位收集这些信息，并由独立合作伙伴发布整个系列赛的总体情况。

该文件作者还呼吁这些机构在五年内投资5000万英镑，以帮助来自代表性不足群体的年轻人在赛车运动中开启职业生涯。建议不要将根据这项倡议新设立的岗位计入车队支出上限。此外，车队每年应公布为处于职业生涯起步阶段的年轻人提供的带薪且可获得岗位数量。

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进展与差距

汉密尔顿承认，自2021年以来，一级方程式赛车发生了一些变化。特别是，国际汽车联合会、一级方程式赛车和全部11支车队签署了多样性与包容性宪章。该系列赛还继续实施工程奖学金项目，在三年内为其拨款240万英镑，其教育项目已惠及来自71个国家的逾50万名年轻人。

不过，《点燃包容》指出，一级方程式赛车至今仍未进行可用于评估与2021年相比是否有更多代表性不足群体成员开始在这项运动中工作的统计。对英国、美国和巴西3000名车迷的调查显示，80%的受访者认为，更广泛的代表性将帮助一级方程式赛车吸引车迷和赞助商，64%的人确信，该系列赛管理层必须为包容性做得更多。

Mission 44基金会由汉密尔顿于2021年创立，支持面临贫困和缺乏榜样的学生，并鼓励他们掌握科学、技术、工程和数学领域的技能，以及从事赛车运动职业。自汉密尔顿委员会发布首份报告以来，这名车手已向该项目投资2000万英镑。

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