加纳国家队在塞孔迪-塔科拉迪以2比0击败索马里，取得2027年非洲国家杯预选赛胜利。据BBC Sport报道，这是加纳队在C组前两场分别负于科特迪瓦和冈比亚后拿到的首个积分。

罚失点球与两粒进球

主队在第14分钟就有机会取得领先：阿利杜·塞杜在禁区内被放倒，但索马里门将易卜拉欣·侯赛因扑出了乔丹·阿尤主罚的点球。

上半场补时阶段，比分被改写。穆罕默德·萨利苏接穆罕默德·库杜斯开出的角球头球摆渡至门前，乔纳斯·阿杰泰在六码处破门。比赛进行一小时后不久，费利克斯·阿费纳-吉安将加纳的领先优势扩大：他的禁区内射门从侯赛因身下穿过并越过球门线。

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小组形势

此役获胜后，这支四届非洲冠军队仍落后科特迪瓦和冈比亚3分。这两支球队原定于同日在布瓦凯交锋。

在11月比赛前，加纳国家队主教练卡洛斯·奎罗斯经双方同意离任。加纳女足主教练金·比约克格伦在对阵索马里的比赛中临时带队。

在另一场预选赛中，刚果民主共和国以3比1击败塞拉利昂。纽卡斯尔联前锋约安·维萨打进首球，刚果队以9分登上E组榜首。

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