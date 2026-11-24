英国帆船运动员汉娜·米尔斯将离开Emirates GBR，出任SailGP帆船联赛新阿拉伯联合酋长国队的掌舵手和负责人。阿联酋队将于2027年1月首次参赛，下一赛季系列赛的参赛队伍数量将增至14支，Channel NewsAsia报道。

米尔斯角色变化

38岁的米尔斯在本·安斯利的英国队效力了五个赛季，担任F50双体船的战术师。她拥有两枚奥运金牌和一枚银牌，并在去年帮助英国赢得SailGP冠军头衔。

米尔斯表示，她长期以来一直寻求这样的机会，并希望自己的新角色能激励其他女性和年轻帆船运动员成长并实现自己的抱负。

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阿联酋队

阿联酋队的所有者是商人兼帆船运动员克里斯·贝克，以及总部位于阿布扎比的Mubadala Investment Company旗下资产管理部门Mubadala Capital。2024年，Mubadala Capital收购了巴西SailGP队。贝克也是英国队的共同所有者。

水翼帆船运动员杰米玛·莱恩斯将接替米尔斯，担任Emirates GBR的战术师。她预计将在本周末于阿布扎比首次亮相，2026赛季总决赛将在那里决出冠军，获胜者将获得200万美元奖金。

SailGP于2019年由美洲杯帆船赛资深人士拉塞尔·库茨和Oracle联合创始人拉里·埃里森创立。来自澳大利亚、巴西、英国、加拿大、丹麦、法国、德国、意大利、新西兰、西班牙、瑞典、瑞士和美国的队伍参加这项全球系列赛。

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