Garmin 和 Waze 新增了一项功能，让使用兼容 Garmin 设备的骑行者能够在附近驾驶员使用的 Waze 应用中显示。据Electrek 报道，骑行者将以实时移动图标标示。

该整合将如何运作

要使用该功能，骑行者必须使用兼容的 Garmin Edge 自行车码表或 Garmin 智能手表。地理位置通过 Garmin LiveTrack 服务传输，并可能向使用 Waze 的驾驶员显示。

该选项需要在 Garmin Connect 应用中启用。当用户开始户外骑行活动时，该功能将启动。Garmin 表示，地理位置共享是临时的，仅在本次活动期间有效，且骑行者的个人数据不会在 Waze 中显示。

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用户条件

LiveTrack 是面向兼容 Garmin 设备所有者的免费功能。此前，它可让用户与朋友和家人分享当前位置、速度、路线及其他行程数据。与 Waze 的整合扩大了向附近使用该应用的驾驶员传输地理位置的能力。

该功能取决于两个条件：骑行者必须携带兼容的 Garmin 设备骑行，驾驶员则必须使用 Waze。Electrek 认为，该提醒在夜间、能见度较差时、狭窄道路上，或在视野受限的转弯前可能会有用。

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