在苏格兰，哈茨在泰因卡斯尔公园球场举行的苏格兰超级联赛比赛中主场以3比1击败凯尔特人。这场失利使凯尔特人未能重返积分榜首位。据天空体育报道。

下半场打进三球

凯尔特人凭借卡米洛·杜兰在第57分钟的进球取得领先，这也是他本赛季的第16球。不过，仅两分钟后，皮埃尔·兰德里·卡博雷扳平比分：乔迪·阿尔特纳的射门被封堵后，皮球来到萨巴赫·凯廖塔脚下，后者将球传给卡博雷。

第67分钟，乔什·麦克佩克助攻克劳迪乌·布拉加，后者帮助哈茨反超比分。第75分钟，麦克佩克在约25码外射门打进主队第三球，凯尔特人门将萨姆·约翰斯通未能将球扑出。

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VAR与比赛暂停

第17分钟，在VAR介入后，裁判尼克·沃尔什回看了卢克·麦考恩与阿尔特纳相关的事件，但没有判给凯尔特人点球。

下半场，因有报告称一名哈茨球迷对凯尔特人边锋梁贤俊做出了疑似种族主义手势，比赛短暂停止。哈茨表示，该球迷已被确认身份并被逮捕。

凭借这一结果，哈茨升至第三位，并将与凯尔特人的差距缩小至8分。凯尔特人落后仍保持领先的流浪者2分。

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