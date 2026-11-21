哈茨在苏格兰邓迪的登斯公园球场举行的苏格兰超级联赛比赛中，客场以8比0击败邓迪。这支来自爱丁堡的球队上下半场各进四球，而邓迪在欧文·贝文被罚下后自第56分钟起少一人作战。

据天空体育报道，哈茨终结了三连败。这是该俱乐部自1957年以来在苏格兰顶级联赛中的最大比分胜利。

半场前四粒进球

萨巴赫·凯尔乔塔在第23分钟首开纪录。两分钟后，皮埃尔·兰德里·卡博雷将客队领先优势扩大，随后在第32分钟接左路传球完成梅开二度。邓迪在第40分钟因瑞安·芬尼根的折射丢掉第四球，后者被记为乌龙球。

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半场结束前，主队有机会缩小分差：韦斯特利在莱利主罚任意球后头球击中横梁。

红牌和另外四粒进球

下半场开始时，哈茨打进第五球，但克劳迪乌·布拉加的进球经VAR审核后因手球被取消。不久后，贝文因对布拉加犯规被直接红牌罚下。

第72分钟，布拉加最终取得进球，随后萨布里·根杜兹、凯尔乔塔和斯图尔特·芬德利也分别破门。凯尔乔塔与卡博雷一样，以两粒进球结束比赛。凭借这场胜利，哈茨距离排名第三的福尔柯克仅差1分。

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