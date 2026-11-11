在德国首次容量拍卖中，燃气项目获得了全部5.16吉瓦的调整后容量。其中超过一半来自现有燃煤电站场址上的项目。正如OilPrice报道的那样，该国正在寻找可靠的备用电力来源，以应对风电和太阳能发电不足的时期。

调整后容量考虑了每个项目对供电可靠性的预期贡献。在逐步淘汰煤炭和扩大可再生能源的背景下，对备用发电的需求正在增长，尤其是在持续弱风和太阳能发电量低的时期，这种现象在德国被称为Dunkelflaute。

RWE和LEAG占据优势

LEAG和RWE获得了超过99%的分配容量。LEAG在其现有褐煤电站场址上的成功，显示出再利用电网连接和其他基础设施的优势。获得已配套建设的能源场址，可以减少投资成本并缩短项目实施周期。

容量支付旨在奖励已准备好提供备用电力供应的运营商。同时，拍卖结果表明，既定的遴选规则对燃气发电比对电池系统更有利。

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拍卖条件和合同价格

在第一轮中，参与者必须连续10小时提供至少80%的装机容量。这一要求使电池难以在经济上竞争，因此没有任何储能项目获得合同。

采购目标为4.5吉瓦，拍卖收到的申请接近12吉瓦。入选报价的加权平均价格约为每兆瓦调整后容量每年15.5万欧元，比设定的价格上限低36%。同时，该价格高于近期欧洲容量拍卖的水平。

项目必须具备使用氢气的准备条件，但仅具备转换燃料的技术准备并不保证会消耗氢气。后续拍卖的条件，包括运行时长要求和合同规则，可能为电池和其他灵活性技术创造更多机会。

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