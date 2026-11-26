荷兰天然气管网运营商Gasunie呼吁该国建立战略性天然气储备，以在可能出现国际供应中断的背景下加强能源安全。OilPrice援引该公司的声明报道。

供应风险

Gasunie表示，目前不存在天然气短缺的直接威胁。与此同时，荷兰和整个欧洲仍容易受到外部市场冲击的影响。由于席卷欧洲大部分地区的提前降温，供暖用气需求有所上升。

该公司表示，西北欧的天然气供应基础设施目前运行没有重大限制，向荷兰及其他欧洲国家的供应保持稳定。不过，运营商评估认为，当前形势并不能保证在冬季余下时间内仍将维持同样的状况。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

冬季前的储备

Gasunie指出，寒冷天气、全球液化天然气需求增长以及地缘政治因素，可能迅速改变供需之间的平衡。

早在8月，该公司就警告称，荷兰将无法完成冬季前天然气储气库填充目标。Gasunie当时表示，若不采取额外措施，该国对遭遇最严酷冬季之一的情景准备不足。

9月，在欧盟委员会建议荷兰在冬季前将储气库填充至较低水平后，荷兰政府将储气库填充目标从115太瓦时下调至93太瓦时。Gasunie强调，较低的储备量本身并不意味着天然气短缺或供应安全面临威胁。与此同时，欧洲和荷兰以十多年来最低的天然气储备进入冬季。

关注我们在