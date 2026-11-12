在美国华盛顿，国防部长皮特·赫格塞思正寻求扩大五角大楼负责特种作战事务的最高文职官员的权限。他希望将该职位的地位提升至与军种部门负责人相当，Breaking Defense报道。

在一份日期为11月2日的备忘录中，赫格塞思提议将负责特种作战和低强度冲突事务的助理国防部长提升至战略服务副部长这一新级别。目前，该职位由德里克·安德森担任。正式设立这一新级别需要获得国会批准，因此负责与立法机构联络的团队被要求准备相关提案。

参与关键决策

与此同时，赫格塞思指示在五角大楼内部资历体系中将该办公室列为Code 2类别。这将使负责特种作战的官员获得与军种部门负责人相当的地位，包括参与最高级别会议的资格。

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赫格塞思还指示，将该办公室负责人纳入高级领导人委员会、联合需求监督委员会、项目预算审查以及其他有军种部门负责人参加的会议机制。在60天内，75名文职雇员和25名参谋长联席会议代表将被调入该办公室。

资金与预算优先事项

部长指示从运营和维护资金中每年筹措4500万美元，用于该办公室的日常运作。该备忘录还规定，应在国防规划指导中单独体现特种作战部队，重点包括加大对现代化、关键平台升级和维持战备状态的投资。

预算规划人员被命令确定2027财年优先拨款的机会，并将美国特种作战司令部关于2028至2032财年资源和人员的请求视为优先事项。美国企业研究所专家科里·沙克对这项倡议表示怀疑，称地位变更和资金拨付必须由国会授权并提供资金。

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