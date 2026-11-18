美国国防部长皮特·赫格塞思在访问委内瑞拉加拉加斯期间宣布，美国与委内瑞拉达成了一项新的军事合作协议。他与委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯一同出席。

训练与情报共享

据《塞浦路斯邮报》报道，该协议 предусматривает联合训练、情报共享及其他军事互动领域。双方未披露该安排的细节。

罗德里格斯表示，该协议旨在帮助应对共同威胁，并加强委内瑞拉武装部队的训练。这是赫格塞思自1月美国特种部队突袭行动以来首次访问委内瑞拉；据该报报道，在那次行动中，美军将总统尼古拉斯·马杜罗赶下台。

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石油行业

该报还写道，华盛顿正在加强其在委内瑞拉石油行业的影响力。8月，生产商北美蓝能伙伴公司（North American Blue Energy Partners，NABEP）获得了对17个油田的长期使用权，这些油田蕴藏着该国约五分之一的石油储量。这是在与美国政府的伙伴关系框架内发生的。

控制NABEP的委内瑞拉商人亚历杭德罗·贝坦库尔对记者表示，他与赫格塞思讨论了石油合作的进展。据他称，在十组油井投产后，该公司计划在年底前日产超过25万桶石油。根据该公司的数据，10月中旬其日产量为22.4万桶。

同一天，赫格塞思还计划访问哥伦比亚，以移交军事装备并与波哥大讨论安全合作。哥伦比亚国防部长表示，五角大楼负责人将移交一架Hercules C-130飞机，并讨论美国在打击毒品贩运和非法武装团体方面的支持。

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