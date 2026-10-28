美国国防部长皮特·赫格塞思在菲律宾宿务宣布增加与该国开展军事合作的资金，并与国防部长小吉尔伯托·特奥多罗商定加强两国武装部队之间的协作。据《南华早报》报道，会谈在东盟防长扩大会议（ADMM-Plus）期间举行。

美国与菲律宾的协调

五角大楼表示，这笔额外资金旨在加强美国和菲律宾军队沿所谓“第一岛链”的互操作性。双方还同意启动一项现代化盟军指挥与控制系统的倡议。其宣称目标是改善实时双边协调，并增强联盟的韧性。

与此同时，五角大楼没有披露额外资金的数额，没有说明资金将用于哪些具体系统或程序，也没有公布该倡议的实施时间表。

美国将从日本经台湾延伸至菲律宾和南海的一连串岛屿称为第一岛链。美国战略 предусматривает在该地区部署兵力，以阻止中国在发生冲突时实现军事目标，或使其付出高到无法接受的代价。

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与日本的会谈

赫格塞思还与日本防卫大臣小泉进次郎举行了会谈。双方同意加快采取措施，以更灵活地使用军事设施，并举行演练分散阵地行动的演习。

五角大楼称，双方还讨论了通过扩大双边准入、驻留和在日本举行的实战化演习，包括实弹演习，来加强威慑。与此同时，美国国防部没有说明这些协议涉及哪些具体设施或新的准入安排，也没有说明计划何时实施。

日本和菲律宾与美国、澳大利亚同属Squad防务安全机制。近期在这些国家举行的美国军事演习中，部署了“台风”导弹系统和高机动性火箭炮系统Himars。

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