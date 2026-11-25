地衣形成真菌 Endocarpon pusillum 的一个基因在田间条件下提高了小麦、玉米和水稻的抗旱性、生物量和产量。这项研究发表在《自然》上。

来自抗旱真菌的基因

科学家研究了 EpTFIIAγ 基因，该基因编码一种与转录调控相关的蛋白质。在脱水条件下，该基因在真菌中的表达更为活跃。研究人员首先在酵母和植物 Arabidopsis thaliana 中测试了其作用，随后在农作物中表达该基因。

在五个小麦品种中，转基因品系在经历约25天干旱后恢复浇水时，比对照植物具有更好的存活率。在充分灌溉和供水受限条件下的田间试验中，转基因小麦也表现出更高的光合活性和产量。

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更高效地利用水分

在缺水条件下，转基因小麦的气孔导度和蒸腾速率较低，同时能更高效地将水用于光合作用。植物衰老较慢，其根系比对照样本更长且生物量更大。

研究作者将这些结果与 EpTFIIAγ 对几组基因的影响联系起来。该蛋白质与含有 TATA 盒的 DNA 区域结合，并与小麦自身的转录激活因子相互作用。科学家认为，这可能增强与胁迫响应、植物发育、光合作用和籽粒形成相关的基因网络。

研究人员还报告称，转基因小麦品系对高温、倒伏和条锈病表现出更强的抗性。作者认为，地衣的真菌组分是改良农作物基因的潜在来源。

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