摩根大通银行首席执行官杰米·戴蒙在伦敦表示，该行将寻求办法抵消英国计划上调银行税所带来的额外成本。他称这一决定不公平，《卫报》报道。

税费上调

英国银行资产负债表的银行税将于1月从3%上调至6%。这项措施将临时实施15个月。在伦敦的一场活动上，戴蒙表示，他希望抵消成本增加，以便各国政府了解此类决定的后果。

目前尚不清楚摩根大通将如何抵消额外成本。该行在英国约有2.3万名员工。据《金融时报》报道，由于税费上调，这家美国银行预计将多缴纳约1.2亿英镑税款。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该行在英国的计划

戴蒙此前曾多次敦促工党政府不要提高对银行的税收。今年5月，他曾表示，摩根大通可能放弃在伦敦金丝雀码头建设一座价值30亿英镑的新总部的计划。

财政大臣约翰·希利于10月宣布税收政策后，一名了解情况的消息人士告诉《卫报》，这座面积为27.9万平方米的建筑计划仍然有效。该行当时表示，考虑到全球竞争，单独针对金融部门没有根本性依据。

英国银行缴纳28%的公司税，而标准税率为25%。此外，其英国资产负债表还须缴纳银行税，税率将暂时上调。

关注我们在