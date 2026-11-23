英国外包公司Capita首席执行官阿道弗·埃尔南德斯因公务员养老金计划管理问题即刻辞职。他将由公司首席财务官巴勃罗·安德烈斯接任。据《卫报》报道，周一，Capita股价下跌67%，至80便士，为1991年10月以来的最低水平。

下调预测并筹集资本

该公司表示，其2027年调整后营业利润预计将比此前预测低8500万至9500万英镑。Capita解释称，这与管理英国公务员养老金计划合同相关的额外成本，以及合同方面的短期困难有关。

Capita还计划在明年上半年筹集1.9亿英镑，以降低债务负担并为业务提供更稳定的财务基础。该公司表示，这一决定得到了其最大股东、激进投资者Oasis Management Company的支持。

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养老金领取者的付款延迟

问题源于养老金计划管理的延迟，该计划覆盖170万名参与者。数千名公务员正在等待养老金支付和退休计算结果。一些养老金领取者表示，他们被迫向亲属借钱购买食物和支付取暖费用；另一些计划参与者则表示无法支付住房费用，不得不求助于食品银行。

Capita管理该计划的合同于2023年与上届保守党政府签订，并于2025年12月生效。今年7月，英国政府内阁办公室Cabinet Office表示，由于服务水平不可接受，预计将把该计划的管理权交还给政府控制。

埃尔南德斯承认，在服务该计划参与者方面存在不足，并表示公司没有向他们提供应得的服务。英国议会议员将这些问题归因于运营故障、团队超负荷、技术薄弱以及养老金计算错误。

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