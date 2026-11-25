印度电商公司Flipkart首席执行官卡利扬·克里希纳穆尔蒂将在任职超过11年后于12月4日离职。TechCrunch报道称，此消息援引了沃尔玛一名代表的话。沃尔玛持有Flipkart的控股股权。

临时领导层

Flipkart计划在未来几周内宣布克里希纳穆尔蒂的继任者。在任命新首席执行官之前，公司将由首席产品和技术官巴拉吉·蒂亚加拉詹与董事会共同领导。

蒂亚加拉詹于去年9月加入Flipkart。在此之前，他在旧金山湾区创办了Kasu.ai初创公司，该公司为企业财务开发人工智能助手；他还曾在Google和Uber担任高级工程管理职务。

在所有权变更期间的工作

克里希纳穆尔蒂于2015年从Tiger Global加入Flipkart，Tiger Global是该公司的早期投资者之一；他于2017年执掌公司。2018年沃尔玛以160亿美元收购Flipkart的控股股权后，他继续担任这一职务。

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Flipkart表示，在他的领导期间，公司的业务增长了五倍以上。该平台拥有超过5亿名注册用户和逾140万名卖家，其中包括平价平台Shopsy的卖家。其电商平台在80多个类别中提供超过1.5亿件商品。

IPO的不确定性

此次辞职正值Flipkart首次公开募股存在不确定性之际。今年3月，该公司将总部从新加坡迁至印度，作为上市准备的一部分。据报道，5月沃尔玛建议Flipkart推迟IPO，首先专注于实现盈利。

近期，Flipkart还通过Flipkart Minutes服务拓展了快速配送业务，并推出了Eat-in by Minutes送餐服务。

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