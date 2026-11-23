在美国，英伟达首席执行官黄仁勋将于12月3日在参议院银行委员会作证。听证会名为“保护美国在人工智能领域的优势：出口管制监督”，将涉及出口管制问题。

出口管制听证会

据CoinDesk报道，听证会日期在黄仁勋重返英伟达负责人职位数小时后公布。该媒体称，国会调查尤其涉及该公司在向中国提供获取最先进美国芯片机会方面可能发挥的作用。

此前，黄仁勋同意向众议院外交事务委员会、中国共产党问题委员会和情报委员会进行闭门作证。这些委员会的主席表示，美国公众需要获得有关英伟达是否遵守出口限制，以及一名涉嫌中国情报人员在该丑闻中所扮演角色的答案。

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特朗普和沃伦的声明

CoinDesk称，黄仁勋承认与一名据报道与中国情报部门有关联的企业高管存在婚外情。美国总统唐纳德·特朗普对CNBC表示，这位英伟达负责人“没有做错任何事”，并将他重返职位归功于自己。

参议员伊丽莎白·沃伦批评黄仁勋重返公司管理层。她表示，黄仁勋、英伟达高管和公司董事会仍须就遵守美国出口管制的问题向国会作出回应。

CoinDesk还指出，联邦当局是否会停止审查向不当接收方出口先进芯片的可能情况，以及有关英伟达会计审计的报道，仍不清楚。这家总部位于加利福尼亚州的公司还收到了州政府发出的调查传票。

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